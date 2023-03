Il cinema sposa l’inclusione per gli studenti

È giunto a metà strada al Cinema Silvio Pellico il percorso Melting Plot – percorsi di cinema tra didattica e inclusione. E’ uno dei tredici finanziati dal Miur: e quella saronnese è una delle 6 sale della comunità della Lombardia selezionate per la fase operativa, che ha avuto inizio nello scorso mese di febbraio. E’ un ciclo di appuntamenti che con la proiezione di film e corti ha coinvolto 8 istituti per un totale di 65 classi di ogni ordine e grado, con l’organizzazione di 12 incontri in sala (2 per ogni raggruppamento di studi). Sono stati oltre 1500 studenti di ogni età quelli che si sono seduti sulle poltrone blu della sala di via Pellico.