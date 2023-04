Il campo di via Abbazia intitolato a Melli fondatore dell’Unione

Il centro sportivo di via Abbazia a Vertemate, totalmente rinnovato con un nuovo manto sintetico, porterà il nome di Anisio Melli. Imprenditore e appassionato sportivo, scomparso nel 1988, con una decina di amici dette vita nel 1965 alla Unione Sportiva Vertematese, ricoprendo l’incarico fino al 1972 di presidente della società. Il campo, per squadre da 7 giocatori, ora totalmente rinnovato e ammodernato, sarà inaugurato lunedì 1° maggio alle 10.45, con la presenza di Silvano Fontolan, ex calciatore di Como e Inter. Al pomeriggio, partite di calcio amichevoli.