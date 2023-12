Il calendario della Finanza. Omaggio alle Fiamme Gialle

Nella nuova caserma “Valtellina”, sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, è stato presentato il Calendario Storico 2024 celebrativo del 250° anniversario del Corpo. Ripercorre i principali avvenimenti che hanno caratterizzato il percorso della GdF negli oltre due secoli e mezzo di vita, ne evoca i passaggi epocali più significativi e prospetta al lettore le direttrici operative che intende seguire. Realizzato in collaborazione con la Fondazione Triennale Milano, riporta testi sulla storia delle “Fiamme Gialle“ realizzati con l’ausilio dello storico e saggista Paolo Mieli, oltre a pregevoli disegni realizzati dal fumettista Milo Manara. Al tenente Pierluca Rombini è toccato il compito di illustrare le pagine più suggestive evidenziando l’importanza del ruolo della Finanza quale moderna Forza di Polizia impegnata a tutela del bilancio nazionale ed europeo e a difesa delle libertà economiche dei cittadini per l’affermazione dei principi di legalità. A margine della presentazione, è stato possibile per i cronisti una visita nella moderna struttura accompagnati dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Cavallaro, al cui arrivo in Valtellina si deve l’impulso decisivo all’ultimazione dei lavori della caserma che accoglie i reparti operativi, una sala convegni, gli alloggi di servizio dei militari e spazi funzionali all’attività. Mi.Pu.