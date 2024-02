I premi di Idroelettricamente. Sul podio più alto gli alunni della scuola di Dubino

Le onde sulla città della scuola di Dubino primeggia al concorso Idroelettricamenteneve. Sei sculture di neve, risultato di progetti elaborati nel corso dei mesi, per oltre cento alunni impegnati e un vincitore assoluto: la classe 2B della scuola secondaria di primo grado di Dubino con "Tre onde sulla città".

A Lanzada, al Pradasc, si è svolta la finale del premio, concorso bandito dal Bim, che ha distribuito cinquemila euro tra i sei istituti finalisti scelti tra i 26 che avevano aderito all’iniziativa. La lunga rincorsa alla finale era iniziata a novembre, con la partecipazione ai laboratori per approfondire il tema dei cambiamenti climatici nelle sue declinazioni. "Bravi ragazzi, continuate così – ha detto il vicepresidente del Bim Fernando Baruffi -, l’ambiente va rispettato e noi adulti ci aspettiamo da voi stimoli e suggerimenti per preservare la natura e lasciarvi un mondo migliore". "I dieci gradi di oggi testimoniano il cambiamento climatico in atto - ha aggiunto il vicesindaco di Lanzada Serafino Bardea -: è un tema attuale e voi l’avete affrontato partecipando a Idroelettricamenteneve che siamo stati felici di ospitare a Lanzada per l’ottava volta". La giuria, formata da Baruffi, dal vicesindaco di Lanzada Bardea e da Micaela Tralli del Bim ha premiato i vincitori di Dubino. Dietro si sono classificati: la 2^A della secondaria di Gordona, seconda con "Al fuoco al fuoco", la classe seconda della primaria di Villapinta, terza, con "Alluvioni"; la terza e quarta della primaria di Bianzone, quarta, con "L’ape in pericolo". La 4^ e 5^ della primaria di Aprica, quinta, con "Pinguino e orso"; la 1^B di Valdisotto dell’Istituto Anzi di Bormio, 6^. F.D’E.