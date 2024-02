I giardini di Villa Carlotta. Un paradiso in riva al Lario

TREMEZZINA (Como)

Sabato 24 febbraio Villa Carlotta apre a una speciale visita alle serre e al giardino d’inverno. L’appuntamento per gli appassionati di verde (e non solo) è alle 15. Insieme ai giardinieri di Villa Carlotta sarà possibile partecipare a una suggestiva visita al “Giardino d’inverno“ della dimora storica, il grande complesso che comprende le serre che nei mesi più freddi vengono utilizzate per ricoverare molte essenze botaniche, alcune davvero rare. Si avrà così l’occasione di scoprire un luogo solitamente non aperto al pubblico, esplorandolo assieme a chi se ne prende abitualmente cura, che durante la visita svelerà curiosità e segreti sulla cura e la manutenzione del giardino di Villa Carlotta.

Il percorso terminerà con la visita alle serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove vengono ricoverate le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda, serra delle piante grasse. La visita è adatta ad adulti e bambini e dura un’ora e mezza, con prenotazione sul sito www.villacarlotta.it. L’apertura al pubblico della Villa, apre ufficialmente il 22 marzo, quando sarà possibile esplorare, nelle sue prima fioriture, il giardino botanico suddiviso in diversi e ricchi ambienti, che lo hanno reso celebre: il Giardino all’Italiana, con il tunnel degli agrumi, l erose e le camelie, il Giardino Romantico o quello roccioso popolato di succulente, o ancora il comparto agricolo e gli alberi monumentali, le azalee e le piante tropicali.

Fino al 21 marzo è possibile visitare il complesso storico solo su prenotazione scrivendo a segreteria@villacarlotta.it, in aggiunta all’opportunità che viene offerta con eventi speciali, come appunto l’apertura delle serre.