I fontanelli restano gratuiti per una politica “green”

Dai "fontanelli" installati nel Comune l’acqua continuerà ad essere erogata in maniera gratuita. Il Comune retico, infatti, sulla scorta dei lusinghieri risultati ottenuti in oltre 9 anni dall’installazione dei fontanelli (12 settembre 2014) ha ritenuto opportuno, "per perorare e sostenere gli indirizzi di carattere eco-sostenibile, che ha sempre contraddistinto questa amministrazione – ricorda il sindaco Giovanni Piasini - continuare a rendere gratuito l’utilizzo dei fontanelli ricadenti sul territorio per tutto il 2024". E questo al contrario di altri municipi che, dopo il costo di 0,10 euro al litro imposto da Secam lo scorso anno per coprire parte delle spese per il servizio, hanno deciso di far pagare, seppure con importi minimi, l’acqua.

A Poggi, le tessere già in possesso dei residenti e possessori di seconde case, continueranno ad essere valide senza alcun costo aggiuntivo e alcun limite di prelievo. Inoltre il primo cittadino rende noti alcuni numeri sui fontanelli installati 9 anni fa. L’acqua erogata, in questo lasso di tempo, è stata di 900mila litri con un risparmio indotto, calcolando un valore medio di 0.25 al litro, di oltre 225.000 euro. Si è calcolato che, grazie ai fontanelli, si sono prodotte 600mila bottiglie di plastica in meno con un risparmio per il Comune per il non smaltimento delle bottiglie di oltre 47.500 euro. C’è stato un risparmio di 97mila litri di petrolio, (per produrre la plastica). F.D’E.