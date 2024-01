I 250 anni del Teatro Fraschini. Stagione da tutto esaurito

Si chiude con un tutto esaurito la stagione d’opera dei 250 anni del teatro Fraschini. Sarà Madama Butterfly di Giacomo Puccini a far calare il sipario venerdì 2 alle 20 e in replica domenica 4 alle 15,30. Un successo annunciato quello dello spettacolo in coproduzione coi Teatri di OperaLombardia in coproduzione con Teatro del Giglio di Lucca, Estonian national Opera. Durante una permanenza londinese Giacomo Puccini assistette al dramma in un atto Madama Butterly di David Belasco e ne rimase colpito. Ne colse l’intensità e decise che doveva essere musicato, affidando la scrittura del libretto a Giuseppe Giacosa e Luigi Illica (già autori de La bohème e Tosca). Puccini riuscì a infondere nel dramma atmosfere esotiche, descrisse con perizia musicale le più disparate situazioni, dando vita a un racconto accurato e suggestivo. In scena Yasko Sato e Federica Vitali (Cio-Cio-San), Riccardo Della Sciucca (F.B. Pinkerton) e Devid Cecconi (Sharpless), Asude Karayavuz (Suzuki), Giuseppe Raimondo (Goro), Fulvio Valenti (lo zio bonzo). L’opera è diretta da Alessandro D’Agostini allievo di Piero Bellugi e Massimo de Bernart del quale è stato l’ultimo assistente. Firma la regia Rodula Gaitanou, talentuosa artista greca che si è formata a Parigi e a Londra.

Manuela Marziani