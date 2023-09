Ha una freccia conficcata nel collo Sos per una cerva

Si aggira nei boschi di Bisuschio con il suo cucciolo, ma la cerva ha una freccia conficcata nel collo, lanciata da una balestra. L’animale va catturato per poter ricevere le cure di cui ha bisogno, la freccia va rimossa per evitare il rischio di un’infezione. Oggi dovrebbero riprendere le operazioni per la cattura dell’ungulato. A segnalare l’animale ferito sono stati due residenti nella zona boschiva di Pogliana (Varese), frazione di Bisuschio, sono stati quindi allertati i servizi veterinari di Ats, un veterinario è stato sul posto e ha potuto constatare che l’animale non è sofferente tuttavia bisogna intervenire per rimuovere la freccia. E preoccupa chi abita nella zona anche il fatto che qualcuno si aggiri nei boschi armato di balestra.