Guanella capogruppo degli Alpini

Cambio della guardia ai vertici degli Alpini. Il Gruppo di Chiavenna, a cui fanno riferimento anche gli Alpini di Piuro, ha annunciato l’avvicendamento alla guida del sodalizio: il capogruppo uscente Adriano Martinucci ha passato il testimone a Orazio Guanella. La cerimonia di passaggio di consegne, svoltasi in un clima di sobria solennità e partecipazione, ha rappresentato un momento significativo per tutta la comunità alpina valchiavennasca. Il Gruppo Ana di Chiavenna rivolge un sentito ringraziamento ad Adriano Martinucci per la dedizione, la costanza e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto il suo mandato. Sotto la sua guida, gli Alpini di Chiavenna e Piuro hanno saputo rafforzare la loro presenza sul territorio e promuovere con coerenza i valori fondanti dell’Ana. Orazio Guanella, figura da tempo attiva all’interno del gruppo e alpino profondamente radicato nel tessuto locale, ha accolto il nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Nell’occasione, il sindaco di Piuro Omar Iacomella ha espresso pubblicamente la sua gratitudine al vecchio presidente. "Ringrazio di vero cuore Adriano Martinucci per tutti questi indimenticabili anni di servizio a favore della collettività – dice Iacomella –. La sua presenza costante, il suo esempio e il suo impegno sono stati un punto di riferimento per tutta la nostra valle". Il Gruppo Alpini di Chiavenna, insieme agli Alpini di Piuro, "esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo capogruppo e rinnova la propria gratitudine ad Adriano Martinucci per il prezioso contributo offerto in questi anni".

Fulvio D’Eri