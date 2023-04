Grandi musicisti in città C’è “Lazzaretto estate“

La grande musica nazionale e internazionale - Pat Metheny, Stefano Bollani, Snarky Puppy, Ernia, Madame, Francesca Michielin, Daniele Silvestri, tra gli altri - sarà la protagonista del cartellone estivo del Lazzaretto di Bergamo che, dal 21 giugno al 30 luglio, è pronto ad accogliere un pubblico compreso tra le 1.700 persone sedute e le 3mila in piedi. Quest’anno l’evento accoglierà artisti di livello, locale, nazionale ed internazionale portati da Shining production e Bergamo Jazz. E nell’anno della Capitale della Cultura, dove la cultura è anche cura, andrà in scena lo spettacolo de La Nota in più, orchestra sinfonica dell’associazione Spazio Autismo di Bergamo.

Complessivamente sono 15 le serate di "Lazzaretto Estate 2023", che presenta due grandi novità, ad ingresso gratuito: la Festa della musica, in virtù della nomina a Capitale italiana della Cultura con un cantante a livello nazionale scelto dal ministero della Cultura, che non ha ancora rivelato il nome, e il Closing Party, la festa di chiusura della manifestazione, che sarà aperta a tutti. Proprio la Festa della musica apre, il 21 giugno la kermesse, seguita il 24 giugno da "Il gigante Egoista" a cura di Teatro de Gli Incamminati - deSidera Bergamo festival e associazione Spazio Autismo, con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori e l’orchestra sinfonica La Nota in più. Il 28 giugno, invece, farà tappa a Bergamo Tony Hadley - Mad About You con The Fabulous Th Band, il 30 giugno I Soliti Idioti - Fiodena Summer Tour 2023. Tra le novità, anche la media partnership con Rtl 102.5. "L’unico costo in carico al Comune - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti - è relativo all’allestimento del palco". I biglietti sono già online per Ernia, Pat Metheny, Madame, Stefano Bollani, Francesca Michielin, Daniele Silvestri: in vendita su Ticketone e Vivaticket. Michele Andreucci