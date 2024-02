Golf, alleanza fra lago e monti. Torna il sereno sui green orobici

Il Valtellina Golf & Country Club di Caiolo entra nel circuito "lariano" e prova a proiettarsi nel futuro con un’immagine vincente e soprattutto sostenibile. Sull’orlo del baratro, col rischio chiusura dietro l’angolo, il sodalizio valtellinese, nato nel 1998, è riuscito a trovare una solida ancora di salvezza nel Menaggio & Cadenabbia Golf Club, uno dei sodalizi più longevi d’Italia, che sovraintende alla gestione del nuovissimo sodalizio Valtellina Golf & Country Club presieduto dallo storico numero uno Roberto Brivio.

Questo interessamento dei menaggini ha consentito l’inserimento del campo da gioco di Caiolo, così come di quello di Bormio gestito peraltro con più "tranquillità" dal golf club locale rispetto a quello sondriese, nel nuovo Lake Como Golf Destination, un circuito che include tutti i bellissimi campi da golf del comasco, che mira a far diventare la zona del Lario una "golf destination" in grado di attirare turisti da ogni parte del mondo. E questo permetterebbe di convogliarne (si spera molti) sui campi di Caiolo e di Bormio, ma anche su quello di Madesimo, in ogni periodo dell’anno destagionalizzando così al massimo il turismo.

"Il nostro progetto – dice Roberto Brivio – è quello di cercare di avvicinare le famiglie valtellinesi al golf attraverso la costruzione di un centro sportivo che consenta alle stesse di giocare anche a padel, calcio e ad altre specialità. Ringraziamo Menaggio che ci dà questa opportunità, i nostri partner comaschi si sono avvicinati perché hanno riconosciuto la bellezza del campo a 18 buche di Caiolo, uno dei più belli della zona. E sarebbe stato un peccato perdere tutto il lavoro fatto negli anni. È chiaro che partiamo da zero, chiedo ai soci impegno, passione e di essere propositivi. Spero nella fiducia di altri valtellinesi in questo che è a tutti gli effetti un nuovo progetto che coinvolge un po’ tutti i circoli e i campi della provincia di Sondrio, da Madesimo a Livigno. Mi fa piacere che gli sponsor storici ci abbiano accordato la loro fiducia, compreso alcuni che avevamo perso per strada. E che ne siano arrivati di nuovi. Siamo pronti a partire, se tutto va bene il prossimo 7 marzo si aprono i battenti sulla nuova avventura del Valtellina Golf & Country Club". Fulvio D’Eri