Giovani musicisti lariani e tedeschi crescono in note

Giovani virtuosi della chitarra in concerto. Domenica sera, alle 20.45, nell’auditorium Casa dell’Economia di Lecco, si esibiscono i chitarristi delle orchestre giovanili In Corde Chordis di Lecco e JugendGitarrenOrchester di Amburgo, questi ultimi diretti da Christian Moritz e in Italia per un tour in programma dal 24 maggio al 2 giugno. In Corde Cordis invece è l’orchestra giovanile di chitarre del Civico istituto musicale Giuseppe Zelioli, preparata e diretta da Emilia Cappello. L’ingresso è gratuito. Per info consultare il sito www.civicalecco.org.