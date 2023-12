Giovane investita in Indonesia: "Grazie per aver vegliato su di me"

CHIAVENNA

Due chiacchiere davanti ad una bella polenta per ringraziarla delle cure amorose prestategli in Indonesia. È questo il desiderio e l’invito rivolto da Nicole Del Curto, la 22enne valchiavennasca investita da un furgone pirata in Indonesia e tornata domenica sera in Italia dove subirà alcuni interventi di chirurgia maxillofacciale prima di tornare ad una vita normale, all’amica Alessandra Somensi, milanese di 27 anni, che l’ha accudita come una "sorella" nelle strutture sanitarie di Bali dopo il terribile incidente che ha rischiato di stroncarle la vita.

"Grazie per avere vegliato su di me. Per avere litigato anche con i medici per me. Ora devo riprendermi e così ti aspetto in Valchiavenna per una polentina". Questo è parte del messaggio che ieri Nicole Del Curto, dal letto dell’ospedale milanese dove è ricoverata da lunedì, ha inviato ad Alessandra, ormai più che un’amica, visto che nelle prime ore dopo l’incidente l’influencer milanese ha preso in mano la situazione, coordinando le operazioni che hanno permesso a Nicole di spostarsi in una struttura privata (quella pubblica pare non fosse all’altezza) per avere le cure adeguate. E a Bali per entrare in una struttura privata ci vogliono decine di migliaia di euro così come ci vuole tanto denaro per ogni operazione sanitaria. Tutto ha un prezzo, radiografie, risonanza, etc. Alessandra è stata preziosissima perché ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe che in sole due settimane ha raccolto oltre 127.000 euro. Nicole è arrivata domenica alla Malpesa, assistita dai suoi famigliari, da un medico e da un infermiere messi a disposizione da Areu, per interessamento di Guido Bertolaso (assessore di Regione Lombardia) e di Mario Melazzini (direttore a Sondalo). F.D’E.