Ghiliciga. Irresistibile solletico

Magni

Con mia grande letizia, qualche giorno fa, ho rivisto il Cesarino, mio compagno di scuola alle elementari dalle suore. Erano decenni che non ci incontravamo più e quindi è stata una valanga dirompente di: "Te se regordat de quand….?". Ed è stato così che lui ha ritirato qua, tra l’altro sorridendo gioiosamente e sentendosi quasi un eroe, di quando eravamo in quinta e le suore lo sospesero per dieci giorni. Cosa aveva combinato di tanto grave Cesarino, ragazzo assai vivace e sempre pronto agli scherzi? Aveva infilato le dita sotto le ascelle di una compagna che era seduta nel banco davanti al suo. Questa è balzata in piedi, un po’ urlando e un po’ ridendo: tutta la classe si spaventò, tranne lui l’Enrico. Figuriamoci la suora sulla cattedra la quale chiese subito alla ragazza cosa era successo. Quella ha urlato: "El ma fa giglicia, el ma ghiliciga". In quei tempi anche i bambini parlavano molto in dialetto e la suora che non lo sapeva chissà quale grave violenza a immagina fosse stata quella fatta dallo scolaro Enrico alla compagna. E così il povero Enrico lo sospesero per dieci giorni. Per la verità lui adesso ha ricordato che quella sospensione la prese come una vacanza, a parte qualche ceffone che i genitori usarono come punizione. "El ma ga ghiliciga": la ragazza aveva voluto dire che il compagno le aveva procurato un solletico irresistibile e quindi era saltata per aria. "Ghiliciga" è termine del dialetto brianzolo e comasco. Nessuno dei dizionari del dialetto milanese (dal Cherubini al Banfi, al Cletto Arrighi) annovera questo termine dialettale. Dunque a prima vista sembrava proprio un mistero risalire alla sua origine. Cosa che mi intrigava moltissimo anche perché "ghiliciga" l’ho ascoltato "millanta" volte, da qualdo ero bambino. A risolvere il problema ci ha pensato come al solito "el Luis de Melz", Luigi Manzoni di Melzo, grande esperto e appassionato del dialetto. Ecco cosa ci racconta "el Luis":"Nel vocabolario della Gallia Cisalpina e Celtico viene riportato "ghilicig", "ghilita" , e "ghetta" , che sono sinonimi di solletico, titillamento".

