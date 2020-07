La ladra è fuggita col bottino, senza neppure accorgersi che quell’orologio non era un vero Rolex. È successo sabato mattina a Garlasco. In via Roma, un anziano 84enne è stato avvicinato da una donna. Aveva il volto nascosto dalla mascherina, ma ha chiesto delle informazioni all’anziano. Il consueto pretesto per poterlo avvicinare, forse proprio perché aveva notato al suo polso un orologio che le sembrava di valore. Solo quando si era già allontanata, l’anziano s’è reso conto che proprio quella donna, senza che lui neppure se ne accorgesse, era riuscita a sfilargli dal polso il suo orologio. Un furto con destrezza, messo a segno con l’ormai collaudata tecnica cosiddetta dell’abbraccio, che prosegue nonostante il perdurare dell’obbligo del distanziamento interpersonale. Quando ha denunciato il furto ai carabinieri, alla Stazione di Garlasco, l’anziano ha anche ammesso che si trattava però di un Rolex non originale, di un valore non meglio precisato, ma decisamente inferiore rispetto alle migliaia di euro che la ladra pensava di avergli rubato.

S.Z