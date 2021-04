Con la fine della stagione invernale ripartono i cantieri in Valdidentro. Il primo a prendere il via in questi giorni è quello situato nella parte alta del torrente Rio Scianno, precisamente nella frazione di Isolaccia, dove sono iniziate le opere relative alla realizzazione di alcuni interventi migliorativi del sistema di arginatura del torrente....

Con la fine della stagione invernale ripartono i cantieri in Valdidentro. Il primo a prendere il via in questi giorni è quello situato nella parte alta del torrente Rio Scianno, precisamente nella frazione di Isolaccia, dove sono iniziate le opere relative alla realizzazione di alcuni interventi migliorativi del sistema di arginatura del torrente. I lavori, che si protrarranno per alcune settimane, prevedono nel dettaglio la pulizia preliminare dell’asta del torrente. Una volta portata a termine questa operazione si procederà con i lavori di consolidamento dell’arginatura esistente ed il sopralzo della stessa in diversi punti e questo per aumentarne la sezione idraulica nel tratto in cui, in occasione del trasporto di materiali solidi, si verifica l’accumulo maggiore di inerti, ritardandone ulteriormente la fuoriuscita. "L’importo complessivo dell’opera è di 200.000 euro ed è stata fortemente voluta a seguito del fenomeno alluvionale che nel 2017 ha praticamente riempito di materiale detritico l’intero alveo - ricorda Ivano Schivalocchi, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Valdidentro. "Questo intervento – prosegue – unitamente alla pulizia periodica delle briglie nella parte al di sopra dell’abitato di S.Antonio ha come obiettivo quello di aumentare la sicurezza all’interno del centro abitato della frazione di Isolaccia". Sempre in paese, l’amministrazione comunale dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni relativamente a rallentamenti del servizio di connettività internet si attiva per trovare soluzioni. Le carenze, tra l’altro, sono state riscontrate proprio nelle ultime settimane in cui si è svolta la didattica a distanza. Il sindaco farà da portavoce dei propri cittadini con i principali fornitori dei servizi. Gabriela Garbellini