Teglio (Sondrio), 14 dicembre 2019 - Due grossi massi si sono staccati dal versante e sono finiti sulla Sp 21, tra Tresenda e l'abitato di Teglio, e due persone sono state sfollate. La frana si è registrata venerdì sera, attorno alle 20.15.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nello smottamento ma in via precauzionale due abitazioni, situate sulla verticale della frana, di notevoli dimensioni, sono state evacuate. Una persona è in albergo, l’altra è stata sistemata presso un'abitazione di familiari fino al termine dell'emergenza. Il tratto di strada che collega la frazione di Tresenda a Teglio è stato chiuso.