Sondrio, 9 novembre 2019 - E' stata già riaperta la strada provinciale numero 15 che porta da Sondrio verso la Valmalenco, rimasta chiusa al traffico per quasi due ore al traffico per permettere di liberare la carreggiata e mettere la zona in sicurezza. Si è infatti verificata una caduta di massi questa mattina, sabato 9 novembre, di cui al momento non si conosce l'esatta entità.



Si tratterebbe, comunque, di uno smottamento di dimensioni ridotte, almeno quello finito sulla carreggiata, ma la preoccupazione per una nuova frana ha indotto a chiudere la strada provinciale numero 15 tra l'abitato di Mossini, frazione sondriese, e il ponte del Valdone, in territorio comunale di Torre Santa Maria. Pochi minuti fa, però, la provinciale è stata riaperta. Un altro smottamento, questa volta di piccole dimensioni, si è verificato nella notte a Chiuro.

