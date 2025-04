Fondi ai Comuni per l’assistenza. Il Bacino imbrifero stanzia 1,6 milioni

Una risposta pronta ed efficace per soddisfare bisogni crescenti nel settore dei servizi sociali: anche per il 2025 il Bim ha confermato il contributo straordinario ai Comuni, pari a 1,6 milioni di euro. In un bilancio di previsione in continuità con gli anni precedenti, approvato all’unanimità dall’assemblea, il sostegno alle spese per l’assistenza ad anziani e disabili, per i minori in difficoltà rappresenta un punto fermo.