Fino al Castello nel buio. O tra i misteri del centro

Attraversare i boschi del Parco Regionale Spina Verde, nel buio della notte, pile alla mano, con una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello di origini medioevali e ammirare dall’alto il panorama di Como con le luci e il Lago. Oppure una passeggiata guidata alla scoperta della Como più autentica e dei suoi misteri legati alle feste natalizie, tra storia e leggenda.

Slow Lake, l’associazione cui è stato affidato il compito di organizzare iniziative nel Parco, propone due tour guidati a tema natalizio per scoprire il Castel Baradello e il capoluogo lariano.

La passeggiata diurna “Misteri e curiosità di Natale“ parte dal Broletto, in centro storico, per esplorare i vicoli più caratteristici, resi ancora più suggestivi dagli addobbi. È in programma domani, domenica, il 16, 23, 26 e 30 dicembre nonché il 2 e 6 gennaio attraverso vie ed edifici antichi che hanno infinite storie da raccontare e nascondono misteri, alcuni legati proprio al Natale. Per esempio: cos’ha a che fare il centro di Como con i Re Magi? Oppure, cos’è una Melusina? Particolari architettonici misteriosi, monumenti dai nomi curiosi ed enigmatici, vicende di personaggi affascinati e dimenticati. La durata del tour è di un’ora e mezza, con partenze alle 10.30 o 16.30 e iscrizione obbligatoria sul sito www.slowlakecomo.com.

I tour notturni, della durata di due ore e mezza, sono in programma sabato 23 e 30 dicembre con partenza da piazza Camerlata alle 21.30 e visita guidata del Castel Baradello, dove si svolgerà uno scambio di auguri con spumante e panettone in cima alla torre. Anche in questo caso, iscrizione sul sito.

Paola Pioppi