Fiera di Sant’Apollonia. Bancarelle, dibattiti e tante mucche frisone

È tutto pronto per la 196esima fiera di Santa Apollonia a Rivolta d’Adda. Al settore della zootecnia sono dedicati gli otto convegni serali. Ci sarà anche la mostra-concorso delle vacche da latte di razza frisona italiana, in programma domenica 11 e lunedì 12 febbraio nell’area di via Masaccio. A oggi sono 70 i bovini iscritti, di proprietà di 14 allevamenti situati nelle provincie di Cremona, Bergamo, Brescia, Milano e Lodi. I numeri della fiera parlano di 50 espositori agricoli, 164 bancarelle di ambulanti provenienti da tutta Italia e di due scuole di Bergamo e Treviglio.