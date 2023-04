Festa Veneziana apre la stagione in riva al Ceresio

Una stagione ricca di eventi, con il lungolago a fare da protagonista, quella che si è aperta a Lugano, la più turistica delle città del Canton Ticino, facilmente raggiungibile da Milano e le principali città lombarde anche con il treno grazie al Tilo. Il prossimo 29 aprile l’appuntamento è con la Festa Veneziana, l’omaggio a una tradizione che ha avuto luogo fino agli anni ’30 in una sorta di carnevale di Venezia sul Ceresio con la partecipazione di oltre un centinaio di maschere in arrivo direttamente dalla laguna. Per tutto il week-end sono previste sfilate e balli in maschera al Parco Ciani e sui battelli della Navigazione lago di Lugano.

Il 6 maggio sarà la volta del Lugano Elegance e la Mille Miglia Warm Up con la sfilata delle auto epoca in arrivo da tutta la Svizzera, ma anche da Italia, Germania e Francia. Fino alla prossimo autunno si potrà visitare il Museo delle Dogane di Gandria, con una breve crociera con partenza dalla città, per scoprire l’altra faccia della medaglia dei rapporti tra Italia e Svizzera attraverso la storia del contrabbando, sempre molto fiorente, tra i due paesi. Al Masi, il Museo delle Arti della Svizzera Italiana, da non perdere due mostre dedicate a Hedi Mertens, che ha vissuto a Carona, e all’artista russo Alexej von Jawlensky che ripercorre i tre anni in cui ha vissuto in Ticino. Per gli appassionati di sport ci sarà l’Atp Challenger Città di Lugano, la corsa con la San Salvatore Trail, il Ladies Run, e Run to the Sun al Monte Brè, e le bici e Mtb con Lugano Bike Emotions. Con l’arrivo della bella stagione torneranno anche le chiusure del lungolago molto apprezzate da residenti e turisti. A completamento dell’offerta di attrazioni previste durante il periodo estivo, il Municipio della Città di Lugano ha messo nuovamente a disposizione di alcuni esercizi pubblici cittadini la possibilità di essere presenti in alcune manifestazioni. Dal 25 maggio al 27 agosto 2023 torna Lugano Marittima, un angolo di riviera alla foce del fiume Cassarate. Un vero e proprio lido marittimo dove godersi un ambiente rilassato con allestimenti in legno, tendine bianche, musica di background e una scelta di drink e food proposta dagli 8 chioschi presenti.

Roberto Canali