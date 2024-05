Federalberghi Extra. Delvò confermato alla guida delle strutture ricettive

Marco Delvò riconfermato a capo dell’associazione Federalberghi extra. Nel corso dell’assemblea elettiva, convocata per il rinnovo cariche, è emerso un quadro decisamente positivo: la ricettività extra alberghiera è sempre più diffusa anche in Valtellina e Valchiavenna. Il livello qualitativo delle strutture aderenti a Federalberghi Extra è elevato a fronte degli investimenti che sono stati messi in campo dagli operatori del settore. Con Delvò, ("B&B Scarapatetti 45" di Sondrio) ci sarà la nuova vicepresidente Stefania Parolo ("Contrada Beltramelli" di Villa di Tirano). Il consiglio direttivo, in carica fino al 2028, è composto da Monica Dell’Adamino (B&B "Nonna Costantina" di Chiavenna), Lorenzo Foianini (B&B "Cà Malenca" di Torre S. Maria), Omar Folini (Foresteria "La svolta" di Chiuro), Andrea Gusmeroli ("Ostello del Castello" di Tirano), Paola Parolini (Casa vacanze "Casa Mitta" di Torre S. Maria), Guglielmina Pasini (Foresteria "Casa Pasini" di Piuro), Paolo Pescatori (B&B "In cima ai Cà" di Morbegno), Milena Rodigari (Erker Mountain Chalet & Apartments di Livigno) e Diana Schenatti (B&B "Cà Erminia" di Chiesa in Valmalenco). "Sono felice per la riconferma – afferma Delvò – e ringrazio tutti i nostri associati per la fiducia riposta nel nuovo consiglio direttivo. Il nostro settore sta crescendo ed è sempre più apprezzato dai turisti. Aumentano anche le persone che decidono di dare vita a un’attività extra alberghiera". Durante l’Assemblea elettiva è stata anche ribadita l’importanza del Codice Identificativo Regionale (CIR).

F.D’E.