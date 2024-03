Ecco Poieo dallo scrigno del Guado

Si inaugura lunedì alle 11 la mostra Poieo-dallo scrigno del Guado, nella sala Virga della biblioteca (largo Pertini), curata da Francesco Oppi (nella foto). Per il decennale del ciclo artistico Dentro Inverart, è un omaggio a una realtà che per un quarto di secolo ha dato vita ad alcune tra le più interessanti iniziative culturali. Nel 1991 nasceva la Cooperativa raccolto, che dava alle stampe la versione di Antonio Porta del V Canto dell’Inferno con l’opera dedicata da Gianfranco Baruchello. La mostra è un dialogo tra passato, presente e futuro. In esposizione i nuovi lavori di Emanuela Marrella. Presente Rosemary Liedl Porta.