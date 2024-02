Ecco le mascotte delle Olimpiadi

Le mascotte di Milano Cortina 2026 in viaggio in Alta Valtellina per promuovere l’evento. È incominciato ieri a Livigno e proseguirà oggi a Bormio il tour di Tina e Milo, le 2 mascotte ufficiali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi del 2026 presentate per la prima volta a Sanremo in occasione del Festival della canzone. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston, si sono idealmente incamminati nelle località che, tra 2 anni, ospiteranno le prove olimpiche. Ieri i due fratelli ermellini sono stati a Livigno dove, accompagnati dal team educational del Comitato Organizzatore, hanno effettuato un incontro con alunni e studenti delle scuole elementari e medie.

Nel pomeriggio, nella zona dello snowfarm, Tina e Milo si sono gustati uno spettacolare show degli atleti di snowboard e freestyle dello Sporting Club Livigno. Ospite speciale la giovanissima freestyler italiana Flora Tabanelli, new entry del Livigno Team, per due volte oro ai Giochi olimpici giovanili di Gangwon. E oggi le mascotte saranno in visita a Bormio dove nel primo pomeriggio verranno accolte dalla marmotta Taneda (mascotte di Bormio) e daranno il via alla festa coi bambini. La sfilata per le vie del paese avrà quale meta lo Ski Stadium dove la musica accompagnerà la merenda per tutti. F.D’E.