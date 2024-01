Duemila cartelli nel nuovo libro firmato Militello

Cristiano Militello autore, cabarettista e personaggio televisivo, presenterà il nuovo libro a vent’anni esatti dalla prima comparsa di Giulietta a Legnano. Un libro in cui integra e commenta una raccolta di 2.100 striscioni, compendio di comicità popolare e saggio storico-sociologico tutto da ridere. L’appuntamento in Contrada San Bernardino è giovedì 11 alle 21.30, al Maniero di via Somalia. l titolo è “Giulietta è ‘na z... forever“, ispirato dallo sberleffo partenopeo dei tifosi al Bentegodi in risposta al provocatorio “Vesuvio facci sognare“ dei gialloblu veronesi, esposto nella partita di andata a metà degli anni Ottanta.