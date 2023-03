Due colpi nella notte falliti al negozio Arcaplanet

Doppio tentativo di furto, e doppio fallimento, al negozio Arcaplanet di Tavernerio, in via Provinciale. Nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno tentato di entrare forzando al porta posteriore con apertura a spinta, senza riuscirci, ma lasciando segni del loro passaggio. La porta è stata quindi provvisoriamente rinforzata dall’interno, bloccandola con un muletto: così nella notte tra lunedì e martedì, quando i ladri hanno nuovamente tentato il colpo utilizzando un flessibile, non sono comunque riusciti a entrare. I carabinieri di Albate, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi, hanno trovato gli attrezzi da scasso abbandonati a terra.