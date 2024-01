Donne e libertà. Scatti d’autore sulla società iraniana

Aprirà sabato alla Sala Veratti di Varese la mostra “Donna, vita, libertà“, che ha l’obiettivo di raccontare attraverso l’arte figurativa la condizione femminile in Iran. L’allestimento è composto dalle fotografie e sculture di due artisti Iraniani, Reza Khatir e Paria Shahrabi. Khatir, nato nel 1951, ha iniziato la sua carriera professionale come fotoreporter lavorando in Medio Oriente, per poi intraprendere una personale ricerca legata alla memoria. L’inaugurazione alle 17 con un dibattito a cui interverranno gli artisti e la presidente di Amnesty Italia Alba Bonetti.