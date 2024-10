Donati sei nuovi defibrillatori: "Protezione anche nelle frazioni"

Sei nuovi defibrillatori sono pronti ad entrare in azione e salvare vite. I nuovi DAE sono stati installati nei giorni scorsi in città e nelle frazioni per potenziare l’attuale dotazione di oltre quaranta apparecchi. L’amministrazione comunale di Sondrio ha sostenuto la spesa di circa 30mila euro grazie alla donazione in memoria della signora Maria Rosa Dell’Agostino e dell’avvocato Dario Moretti. I Dae sono stati posizionati all’esterno dell’edificio scolastico di Via Vanoni, in piazza Garibaldi e davanti alla Scuola primaria Credaro di via Bosatta, in città, a Triangia, in piazza De la Butega, a Colda, nella zona del lavatoio, e a Mossini, accanto alla fontanella dell’acqua. Nel corso della presentazione il sindaco Scaramellini ha evidenziato come la donazione sia nell’interesse di una città ancora stranita a seguito di quanto accaduto alla Scuola Ligari. "A fronte di un atto di vandalismo di tale gravità, è bello comunicare che ci sono persone con senso civico, che hanno a cuore la collettività. Questo è un atto di grande generosità, un dono a Sondrio". Grazie a quest’ultima donazione il numero di defibrillatori presenti in città sale a quaranta.

"Grazie alla generosità di questi concittadini - ha affermato l’assessore Lorena Rossatti, con delega alla Protezione civile, all’Organizzazione e al Personale - abbiamo potuto incrementare il numero di defibrillatori presenti sul territorio, andando a coprire zone che ne erano sprovviste. Chiunque, in caso di necessità può trovare l’apparecchio più vicino consultando l’app Vivi Sondrio o il sito di Areu". F.D.E.