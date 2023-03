Dissesto idrogeologico in Valtellina, in arrivo 4 milioni per cinque Comuni

Una frana

Oltre 4 milioni di euro da Regione Lombardia per combattere il dissesto idrogeologico in provincia di Sondrio. Una somma importante che permetterà ad alcuni Comuni valtellinesi di poter far fronte alle spese per l’effettuazione di lavori necessari per il consolidamento dei versanti montuosi o comunque per mettere in sicurezza diverse zone. E in provincia di Sondrio la problematica relativa al dissesto idrogeologico è molto sentita visto che in un passato, più o meno recente, sono stati tante le calamità naturali che hanno provocato morte e distruzione.

Inutile ricordare la frana del Monte Coppetto del 1987 e tutti gli smottamenti e le frane scese, nel 1983 a Tresenda e in altri luoghi della provincia di Sondrio. Ma anche la problematica relativa al Ruinon in Valfurva. "Regione Lombardia per la provincia di Sondrio ha stanziato 4.170.000 euro con lo scopo di combattere il dissesto idrogeologico". A dichiararlo è l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori, a seguito dell’approvazione di una delibera di Giunta, proposta dall’assessore Comazzi, che stanzia complessivamente 83 milioni di euro per tutto il territorio regionale.

«Si tratta di risorse importanti - commenta Sertori - che consentiranno nella nostra provincia di realizzare interventi e azioni volti a migliorare la sicurezza di alcune aree maggiormente soggette al rischio idrogeologico. Questo stanziamento conferma la sensibilità è la concretezza di Regione Lombardia nel voler dare risposte mirate alle esigenze". Nello specifico saranno 5 i Comuni che beneficeranno dei 4.170.000 euro stanziati da Regione Lombardia.

A Madesimo l’importo maggiore con 2.200.000 euro per opere antivalanga a protezione dell’accesso a Montespluga ma è cospicua la cifra di 1.600.000 euro riservata al Comune di Tirano per opere di mitigazione idrogeologica sul fenomeno del crollo. Infine a Caspoggio sono stati destinati 180.000 euro per interventi di riduzione rischio frane, a Gordona 100.000 euro per interventi mirati alla mitigazione del rischio caduta massi e a Montagna 90.000 euro sempre per interventi sul versante retico volti a mitigare i fenomeni di crollo.