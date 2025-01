Disoccupazione agricola. Attenzione alle scadenze

Si tratta di un fenomeno ancora molto diffuso in provincia di Sondrio: prati, campi e boschi che sono dei veri e propri puzzle. Numerose, spesso minuscole porzioni appartenenti ad altrettanti proprietari, per un risultato finale che è pressoché sempre il medesimo: il progressivo e definitivo abbandono. Proprio per porre un freno a tutto ciò e agevolare l’aggregazione delle proprietà, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi ha annunciato l’apertura di un bando sulle associazioni fondiarie. "Un altro impegno compiuto – ha aggiunto l’assessore - è stato finanziare gli interventi sull’agricoltura montana, secondo quanto prevede la legge 31". Entrambe le notizie sono state recepite positivamente da Coldiretti Sondrio, che saluta con favore anche l’annunciata, entro marzo, copertura vaccinale per la Blue Tongue, il morbo che aveva preso d’assedio diverse province dell’alta Lombardia (in particolare i vicini territori lariani e orobici) nell’ultimo scorcio dell’estate scorsa: soltanto il sopraggiungere dei primi freddi era riuscito a imporre una tregua di fatto, fermando la diffusione del moscerino-vettore che gli allevatori temono possa riaffacciarsi con l’arrivo della bella stagione. Da Coldiretti anche un’importante informazione di servizio: è fissato al 31 marzo il termine entro cui è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2024. La domanda è importante sia per ottenere la prestazione economica che per la copertura contributiva, ma anche per eventuali prestazioni integrative come ad esempio gli assegni al nucleo familiare per il coniuge. Per verificare i propri requisiti, è necessario contattare uno degli uffici del patronato Epaca Coldiretti. S.B.