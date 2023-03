Dieci eroine della libertà con Luisa Corno

Il Comune di Delebio celebra la Festa della donna con un evento culturale inedito. Oggi, alle 20.45, nella scuola primaria protagonista Maria Luisa Corno (foto) che presenta il suo libro“Il coraggio di osare“, dedicato alle eroine dimenticate che hanno contribuito, in diverse forme, alla libertà del Centroamerica e all’emancipazione della sua popolazione femminile. L’autrice, che vive in Valtellina, è profonda conoscitrice dell’America Latina e delle civiltà precolombiane. Propone il ritratto di una decina di donne coraggiose che due secoli orsono, in una regione arretrata, hanno lottato contro pregiudizi e regole scritte e non scritte, difendendo i diritti delle donne all’educazione e all’autonomia. E non solo.