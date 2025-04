Delebio (Sondrio) – Sparatoria a Delebio, in provincia di Sondrio, nel pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile. I colpi sono stati esplosi in vicolo Monticelli, una traversa della ex Statale 38, in pieno centro del paese in Valtellina. Sono tre le persone coinvolte: una è morta, si tratta di un uomo di 80 anni. Indagano i carabinieri di Chiavenna intervenuti insieme a due ambulanze e un’automedica.

In aggiornamento