Degrado e spaccio al dettaglio Un arresto e sette denunce

Un’azione di contrasto prolungata nel tempo, che ha portato spesso i carabinieri sulle “rampe” di Stradella. Controlli effettuati soprattutto nei fine settimana dei mesi estivi, quando c’è più affluenza dei giovani nei luoghi di ritrovo lungo le strade con gradini che collegano la parte alta della cittadina oltrepadana. In particolare la rampa Pascoli, ma anche quelle Leopardi e Carducci, diventate luoghi di degrado giovanile e di spaccio. Ieri mattina dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia è stato diramato il comunicato stampa sulla conclusione dell’attività operativa della Compagnia di Stradella, con 7 perquisizioni domiciliari, delegate dalle autorità giudiziarie competenti, sia la Procura di Pavia che quella minorile di Milano, che hanno portato ad altrettanti giovani, tra i quali 2 minorenni, deferiti in stato di libertà per spaccio di droga, nello specifico hashish.

Nel corso dell’operazione era già scattato anche un arresto in flagranza, di un ventenne trovato con un etto circa di hashish e un coltello a serramanico. In tutto 13 sono stati invece i giovani, tra i quali 3 minorenni, segnalati amministrativamente alla Prefettura per uso personale sempre di hashish. Ma non solo. Denunciate due persone, di 36 e 31 anni, per esplosioni pericolose, un minorenne sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e 4 maggiorenni per ubriachezza molesta. S.Z.