Da Mézières en Brenne a Barzanò. Gli alunni incontrano i coetanei

Venticinque bambini delle classi 5^ della scuola primaria “Joseph Thibaud“ di Mézières en Brenne, sono arrivati a Barzanò lunedì, dove hanno trascorso una settimana all’insegna della socialità e della conoscenza con i loro compagni della scuola primaria “Ada Negri“ di Barzanò, ma anche dell’arte e della cultura, i temi che fanno da filo conduttore alle attività programmate per i giovani allievi francesi nell’ambito del programma di scambio culturale. Una scelta non casuale: il Comitato di Gemellaggio di Barzanò, che ha organizzato l’accoglienza e le attività di questa settimana, fa parte della rete culturale scaturita dall’adesione al Patto per la lettura, coordinato dalla Commissione Cultura, la cui programmazione ha dedicato all’arte l’intero mese di aprile. Inoltre alcune attività sono state ideate e realizzate in sinergia con altre realtà di Barzanò che fanno parte di tale rete culturale. I ragazzi, giorno dopo giorno, hanno frequentato i laboratori organizzati da Il Volo Leggero all’interno della scuola primaria, visitato la Pinacoteca di Brera a Milano con un laboratorio artistico, partecipato all’escursione al Parco della Valletta, e visitato la casa di Giuseppe Verdi a Busseto e all’omonimo teatro. Infine sono stati portati alla scoperta di Barzanò e dei suoi luoghi più significativi. Sabato 20 aprile sono ripartiti per Mézières.