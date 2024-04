Da Cadorago a Minoprio: "Scuole promosse. Realtà molto positive"

Visita ieri del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ai bambini della primaria di Cadorago, in occasione dell’intitolazione al giudice Rosario Livatino. Il ministro ha fatto tappa anche in altre scuole, tra cui l’istituto di primo e secondo grado di Vertemate con Minoprio, e alla Fondazione Cometa di Como. "Bambini meravigliosi – ha detto – insegnanti che hanno un entusiasmo incredibile, dirigenti scolastici molto bravi, un’impressione molto positiva e la soddisfazione di aver investito risorse significative in realtà che danno risposte molto concrete". E su Minoprio: "L’Its, con questa esperienza straordinaria nel campo della floricultura, è un’eccellenza italiana. Ho proposto di utilizzare questi accordi internazionali che sto concludendo con Etiopia, Egitto e Tunisia e altri Paesi, per esportare le loro competenze in luoghi in cui c’è uno straordinario bisogno di un dialogo con il sistema scolastico e il sistema formativo italiano". Il Ministro ha inoltre commentato la riforma: "È pensata per dare innanzitutto una risposta ai ragazzi e consentire loro di avere delle opportunità lavorative ulteriori in tempi più rapidi". Pa.Pi.