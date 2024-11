Cuochi e parrucchieri in Polonia. Gli studenti di APF Valtellina protagonisti di un gemellaggio

Un gemellaggio con la scuola di Dabrowa Gornicza per permettere uno scambio culturale e una crescita agli studenti dei due istituti scolastici. APF Valtellina ha infatti recentemente avviato un gemellaggio con la prestigiosa scuola polacca Zespole Szkól Muzycznych im di Dabrowa Gornicza, località nei pressi di Katowice. L’istituto polacco, che vanta oltre 1.500 studenti e due sedi, propone corsi in diversi ambiti professionali, caratteristiche che lo rendono affine ad APF Valtellina, istituto professionale d’eccellenza della provincia di Sondrio, che ogni anno prepara numerosi giovani ad affrontare le sfide del mondo del lavoro nei settori della ristorazione, panificazione e pasticceria, benessere, edilizia, abbigliamento, allevamento e agricoltura. Per inaugurare il gemellaggio, due classi di APF Valtellina, rispettivamente la 4ª di cucina e la 4ª di acconciatura entrambe della sede di Sondrio, sono state ospitate presso la scuola polacca, accompagnate dal responsabile area progetti e alta formazione dell’Istituto, Marco Cimino, e dai professori Gabriele Santelli, docente di cucina, e Barbara Baldini, docente di italiano e storia.

"Quest’anno APF Valtellina ha deciso di dare ai propri studenti a partire dal 3° anno la possibilità di fare esperienze di gemellaggio e scambio formativo con studenti di altre scuole, italiane e straniere. In questo modo potranno sviluppare competenze trasversali, come la capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente – dice Marco Cimino, responsabile area progetti e alta formazione di APF Valtellina -. Desidero ringraziare i docenti e gli studenti che hanno partecipato a questa prima esperienza internazionale perché sono stati ottimi ambasciatori di APF Valtellina e hanno saputo rappresentare al meglio la qualità dell’istruzione che offriamo ogni giorno". F.D.E.