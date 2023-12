Costruiamo il futuro. Le premiazioni con ospite Al Bano Oltre mille volontari di 47 associazioni e 32 paesi si sono riuniti a Merate per ricevere il Premio Costruiamo il Futuro. L'onorevole Lupi ha consegnato premi in denaro e attrezzature per quasi 100mila euro. Al Bano ha partecipato come guest star.