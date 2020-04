Sondalo (Sondrio), 29 aprile 2020 - Il numero di persone risultate positive all’interno delle Rsa e Rsd valtellinesi dovrebbe essere di 295. Il dato, non ufficiale, è comparso in serata su internet e quindi va preso con le dovute precauzioni ma il numero non dovrebbe discostarsi da quello reale. In Valtellina quindi i casi totali, sempre secondo questa tabella, sono saliti a 1.117, di cui 822 fuori dalle strutture per anziani, 295 all’interno, con un incremento di 6 unità rispetto al giorno precedente. Il totale dei guariti salirebbe a 203 (+12), il totale dei decessi a 140 (+12).

E ieri pomeriggio si sono riviste auto di carabinieri e polizia all’esterno dalla sede della Rsa di Sondrio di via Don Guanella. Le visite delle forze dell’ordine nelle case di riposo della provincia di Sondrio sono state parecchie in questi ultimi giorni. I dati forniti dall’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario riguardanti l’ospedale Morelli di Sondalo, aggiornati alle 10 di ieri e quindi relativi alle 24 ore precedenti, hanno evidenziato il decesso di una donna, tre ricoveri e quattro dimissioni.

Numeri in linea con la tendenza che si sta registrando da alcuni giorni. I posti letto occupati scendono da 132 a 130 e, per la prima volta, si evidenzia la maggioranza, seppure lieve, di donne, 66, contro 64 uomini. Rimane invece netto il divario per quanto riguarda i decessi: dal 2 marzo scorso al Morelli sono morti 100 uomini e 33 donne. Proseguono, intanto, al ritmo di oltre un centinaio al giorno i tamponi a cui vengono sottoposti, anche con la tecnica del drive through, sia i pazienti già positivi sia gli utenti controllati per la prima volta. Sinora ne sono stati effettuati quasi 4.000.

Dopo il problema riscontrato la settimana scorsa sullo strumento di biologia molecolare fornito dalla Regione Lombardia e installato a Sondrio, per alcuni giorni è stato il laboratorio del Morelli, normalmente usato per i bacilli molecolari, a garantire le analisi per le urgenze. Ieri nel laboratorio sondriese è stato installato il nuovo strumento, di qualità superiore al precedente, che oggi comincerà ad analizzare i primi tamponi per arrivare a circa 70 al giorno a partire da domani, quando lavorerà a pieno regime e sulle 24 ore.