Coppa Cobram, un divertimento pazzesco

DESENZANO DEL GARDA (Brescia)

Grande successo per la Coppa Cobram, ispirata al cult movie "Fantozzi contro tutti". Al grido di "Avanti merdacce" il Visconte Biciclettaio Matto Mauro Bresciani, ideatore dell’appuntamento, ha guidato questa irriverente pedalata "dei perdenti", in realtà divertiti rievocatori tra Grazielle, bici d’epoca o storiche e pantaloni ascellari. Dopo la punzonatura a Palazzo Todeschini, lungo l’anello nel centro della cittadina, con partenza e arrivo in Piazza Cappelletti, non potevano mancare, sulla “cima del diavolo” desenzanese, la terrificante tempesta con epicentro a 50° sotto zero e la Trattoria al Curvone. "Questa ripartenza è solo l’inizio – commenta l’entusiasta Mauro Bresciani –. Ci piacerebbe portare la Coppa Cobram in tutta Italia, soprattutto per promuovere la storia del cinema italiano e della bicicletta, oltre ogni spirito competitivo, anche tra i giovanissimi".

Immancabile la presenza di Diego Cogrossi, fedelissimo della manifestazione. Nel pomeriggio i 20 personaggi più in linea con la filosofia dell’evento, si sono sfidati in una speciale gincana. Superando le bucce di banana di Mariangela, doverose genuflessioni e ostacoli sotto l’effetto di un ristoro alcolico, i 10 più veloci hanno ricevuto premi a tema, tra cui una bicicletta offerta da Biciclettaio Matto per il vincitore assoluto Gaetano Ascari di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia.Mi.Pr.