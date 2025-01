Controlli in locali e centri. Un cliente su 5 ha precedenti

All’importante operazione, in ambito provinciale, ha partecipato personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Sondrio e il Reparto prevenzione crimine di Milano. I risultati, anche soltanto a voler prendere in considerazione i numeri, sono piuttosto sconcertanti. Più del 20% delle persone controllate dalla polizia di Sondrio nel fine settimana, da venerdì a domenica, aveva infatti precedenti: 56 su 250. I controlli sono stati disposti dal questore nei centri urbani di Sondrio, Morbegno, Chiavenna e zone limitrofe, tra i più frequentati durante il weekend.

L’attività ha interessato le arterie stradali maggiormente trafficate della provincia con posti di controllo per verificare il flusso di vetture in entrata e in uscita da quei Comuni e, soprattutto, osservati speciali i locali pubblici già segnalati per situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza. Le verifiche hanno riguardato una cinquantina di veicoli e dieci esercizi pubblici tra bar e pub, di cui cinque possessori di videolottery e scommesse. Superlavoro anche per i poliziotti sugli sci che prestano servizio nei sei comprensori sciistici della provincia. Nel corso del weekend controllati complessivamente 80 soggetti, di cui sei sanzionati. Cinquantanove, invece, gli interventi per rilievi a seguito di scontri e di soccorso.

S.B.