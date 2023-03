Con la vela del parapendio incastrata su un albero Recuperato dai pompieri

Con la vela del parapendio era rimasto appeso a un albero sul Monte Barzaghino, tra Canzo e Caslino d’Erba, ieri pomeriggio dopo un lancio. La chiamata di soccorso è giunta al centralino dei vigili del fuoco di Como, fatta dallo stesso pilota che non era ferito e ha saputo indicare il punto esatto dove si trovava, spiegando di essere ad alcuni metri da terra e di non potersi sganciare. Si trovava tuttavia in una zona boschiva impervia, raggiungibile con due ore di cammino da terra: la squadra è quindi stata trasportata dall’elicottero. I vigili del fuoco hanno fatto scendere l’uomo e recuperato la vela rimasta attorcigliata ai rami. Tutti sono poi stati nuovamente imbarcati sull’elicottero e portati a valle.

Pa.Pi.