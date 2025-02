Con la Bisciola benefica 17mila euro

Bisciole esaurite, più di 300 donatori, decine di volontari e sette eventi per oltre 17mila euro raccolti. È un bilancio in attivo quello dell’iniziativa che ogni Natale viene promossa per sostenere l’attività degli empori solidali di Sondrio e di Morbegno. L’edizione 2024 ha confermato la bontà del progetto e la spiccata attitudine dei valtellinesi al dono: la Bisciola, dolce della tradizione contadina, è diventata Pepita, a sottolineare la preziosità del gesto di chi l’ha acquistata. Scelta da singole persone, da famiglie o aziende, in pochi o in tanti pezzi, si è trasformata in un gradito regalo di Natale. "L’iniziativa natalizia - sottolinea Christian Cabello, consigliere di Fondazione Pro Valtellina - ha dimostrato ancora una volta lo spirito di prossimità profondamente radicato nella popolazione valtellinese, da sempre pronta ad aiutare chi versa in condizioni di difficoltà. A nome della Fondazione Pro Valtellina ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che, ogni giorno, rendono possibili le azioni di fraternità concreta",