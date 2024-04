Comunità Montane su due ruote. Eventi bike, poi la Corsa Rosa

Il cicloturismo è sempre più un settore importante in provincia di Sondrio. Presentazione in grande stile ieri mattina nella sala consiliare della Provincia per il “Progetto di promozione del cicloturismo in provincia di Sondrio 2024“. L’iniziativa è sostenuta da Amministrazione provinciale, Consorzio Bim Adda, Ersaf-Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana della Valchiavenna, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Comunità Montana Alta Valtellina e Consorzio Turistico Media Valtellina.

In calendario una serie di attività volte alla promozione del cicloturismo in Valtellina, settore in continua e costante crescita da diversi anni. Numerosi gli eventi bike in programma da maggio a ottobre, tra cui l’iniziativa Enjoy Stelvio Valtellina che prevede un calendario di chiusure al traffico motorizzato di numerosi passi alpini: https://www.valtellina.it/enjoy-stelvio-valtellina.

Tra le novità la Valchiavenna Gravel Escape del 12 maggio e la Gravellina del 21 e 22 settembre. Il Giro d’Italia a maggio sarà ancora una volta una grande vetrina per il ciclismo in Valtellina e, proprio in merito alla corsa rosa, è prevista la presenza dello stand Valtellina nell’apposito villaggio di partenza durante le 21 tappe del Giro in 15 regioni italiane. Le proposte di itinerari e in generale l’offerta bike della destinazione, con approfondimenti legati al food e al territorio, sono disponibili sul nuovo Valtellina Bike Magazine, consultabile e scaricabile su www.valtellina.it/it/bike.

F.D.E.