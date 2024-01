Complesso monumentale di Villa Sironi. Assegnati i lavori a una ditta comasca

Via libera a Oggiono ai lavori di restauro dell’edificio dell’ex portineria del complesso monumentale Villa Sironi, e alla riqualificazione delle aree verdi urbane del parco.

La Giunta comunale di Oggiono, ha assegnato l’incarico all’impresa Selva Mercurio di Como, che si è aggiudicata la gara indetta attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, offrendo un ribasso del 12 per cento sull’importo a base d’asta, pari a 223mila euro, per un importo netto di 196mila euro, oltre al costo della manodopera e oneri della sicurezza, per un importo netto contrattuale di 306mila euro. Il progetto di ristrutturazione, già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche, prevede un impegno economico complessivo di 500mila euro, ma ha beneficiato di un finanziamento di 445mila euro provenienti da Regione Lombardia, tramite l’assegnazione di risorse destinate all’avvio di processi di rigenerazione urbana, mentre i restanti 55mila euro saranno fondi propri di bilancio del Comune di Oggiono. L’inizio dei lavori, dovrebbe arrivare entro fine mese. L’incarico dell’impresa vincitrice della gara, esclude alcune voci già destinatarie di assegnazioni di incarichi, tra cui allacciamenti, accertamenti, collaudi e imprevisti. Villa Sironi, complesso la cui realizzazione risale ai primi anni del 1900 in stile liberty, si trova in via Parini, nella parte ovest del Comune in posizione panoramica, circondata da un parco che si estende per circa un ettaro. Viene utilizzata come spazio culturale pubblico, e nella stagione estiva il parco ospita eventi musicali, festival e rassegne cinematografiche. Pa.Pi.