"Como Creative City: Settimana della Creatività con 35 Eventi Multidisciplinari"

Mostre, conferenze, laboratori ludico-didattici, workshop, concerti, talk show, visite guidate e performance artistiche: 35 eventi e iniziative che animeranno la settimana dedicata alla creatività, che si svolgerà a Como da lunedì 11 a domenica 17 marzo. Un maxi calendario che giovedì ospiterà anche il Forum CreativeMakers articolato in due momenti: una conferenza nazionale, progettata in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, per esplorare il tema delle competenze creative per il futuro, e un momento celebrativo, CreativeMakers talks, per raccontare le diverse facce della creatività raccogliendo le testimonianze di importanti nomi di manager culturali, artisti e imprenditori.

La partecipazione prevede la registrazione su Eventbrite, mentre sul sito https://comocreativecity.com/lake-como-creativity-week/ è possibile consultare il programma.

Nel calendario sono presenti sette mostre, tra cui Angelo Ariti al Broletto, “Yukata. Indossare l’arte“ al Museo della Seta, Beppe Spadacini all’Accademia Aldo Galli e Repechage sulla moda sostenibile. Un simposio di scultura al Broletto, “To Be“ a Palazzo Terragni, o ancora “Uomini di scienze“, la visita guidata al Tempio Voltiano e la storia della gondola di Villa Melzi all’Accademia Galli. Presentazioni di libri, anche per bambini, Como e il suo lago in poesia, alla Casa della Poesia, e una passeggiata creativa: “Volta e Gattoni, un’amicizia elettrica“. E molto altro.

L’idea della manifestazione - il cui format è stato depositato come parte integrante del progetto Destinazione Como Città Creativa Unesco - è di condividere una settimana non dedicata alla moda o al design, come le week più famose, ma interamente focalizzata sulla creatività, e quindi multidisciplinare, con una parola chiave: "connessioni". Le molteplici combinazioni e connessioni che all’interno del sistema Como generano un’esperienza unica, importante da raccontare. Gli ambiti creativi del tessile-moda, design e tessile-arredamento costituiscono un fiore all’occhiello, a cui si aggiungono le numerose contaminazioni con architettura, letteratura, scultura e arte, scienza.

Paola Pioppi