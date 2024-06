Collegamenti e maltempo. Treni a Chiavenna, il verde

La linea ferroviaria Colico – Chiavenna è tornata a funzionare a pieno regime. Terminati martedì sera i lavori di disgaggio, quelli che servono a rimuovere i massi rocciosi in equilibrio precario presenti sulle pareti prima di poter apporre delle reti di protezione, e messa quindi in sicurezza la zona, sul tratto interessato sabato scorso da una caduta massi, le autorità competenti hanno potuto riaprire la linea ferroviaria Colico – Chiavenna e dare il via libera alla circolazione dei convogli.

Circolazione che si era interrotta sabato scorso dopo che alle 19.30 alcuni grossi massi erano scesi dalla parete rocciosa ed erano andati a lambire la linea ferroviaria invadendo, parzialmente, l’adiacente pista ciclabile, realizzata sull’ex tracciato della Strada Statale 36, nel Comune di Verceia.

Subito le autorità si erano prodigate per mettere in sicurezza la zona ed effettuare i lavori necessari a ripristinare il prima possibile la linea ferroviaria Colico – Chiavenna, quella che collega in una trentina di minuti il paese lacuale alla città del Mera fermandosi nelle diverse località valchiavennasche.

Nella giornata di domenica, come da testimonianze di alcuni passeggeri, si sono verificati dei grossi disservizi, coi bus sostitutivi che sono partiti da Colico (perlomeno quelli della mattinata) con ritardi vicini alle 2 ore, ma poi le cose sono andate decisamente meglio e lunedì e martedì tutto è filato liscio.

Martedì sera, dopo il disgaggio, i primi due convogli hanno potuto transitare mentre, come ci ha detto il presidente della Cm Valchiavenna Davide Trussoni, "resta ancora interrotta la pista ciclabile per permettere di realizzare opere di taglio vegetazione minuta e la rimozione dei legoblock che avverranno nei prossimi giorni". A brevissimo - si pensa già domani - quindi riaprirà anche la pista ciclabili e, residenti e turisti, potranno percorrerla a piedi o in bicicletta.

Ieri intanto è stata la prima giornata in cui i treni hanno potuto transitare, dal mattino alla sera, sul tratto posto nella località "la frana" che, come suggerisce il nome, è storicamente un luogo in cui la montagna scarica a valle, materiale roccioso.