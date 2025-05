Cittadinanza onoraria al Quinto Alpini

Il punto all’ordine del giorno dell’adunanza straordinaria del consiglio comunale di Morbegno delle 9.30 di stamane è uno solo: “Conferimento della cittadinanza onoraria al 5° Reggimento Alpini“. In sala consiliare, nella cerimonia aperta al pubblico (fino a esaurimento posti, ma sarà trasmessa in diretta tv su Tsn, canale 85 del digitale terrestre) la pergamena sarà consegnata al colonnello Riccardo Venturini, comandante del 5° Reggimento alpini, a suggellare in modo ufficiale lo storico legame tra il “Quinto“ e la città. È stato il consiglio comunale, nella riunione del 3 aprile, ad assumere la delibera dell’onorificenza sulla base della richiesta inoltrata dall’Associazione nazionale Alpini, sezione Valtellinese e gruppo di Morbegno.

"È l’omaggio della città per l’impegno mostrato: in primis il Tempietto votivo e poi una lunga serie di iniziative a scopo benefico, nelle quali i nostri Alpini sono da sempre in prima linea. Tutte le amministrazioni hanno sempre dimostrato di riconoscerne le peculiarità. Nel solco di questa storia, abbiamo pensato alla cittadinanza onoraria" aveva detto il sindaco Patrizio Del Nero. Stamane, dopo la consegna della pergamena, alle 10 partirà il corteo da piazza San Pietro, per proseguire lungo le vie San Pietro, Romegialli, Ninguarda, vicolo Ninguarda, piazza San Giovanni, via Cappuccini e piazza Mattei dove, al Monumento ai Caduti, ci saranno l’ammassamento, l’alzabandiera, onore ai caduti e sfilamento fino alla chiesa di San Giuseppe, con l’accompagnamento della Bandetta della Società Filarmonica di Morbegno. Alle 11 Santa Messa alla chiesa di San Giuseppe, cui seguirà nell’Aula Ipogea il pranzo alpino aperto a tutti.

S.B.