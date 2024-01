Città dei Balocchi. L’ultimo giorno assieme agli elfi

Per il gran finale della Città dei Balocchi a Cernobbio, domani Natale in divisa in Riva Giocando con i Pompieri dalle 11 alle 17, il Coro del liceo musicale Coreutico Giuditta Pasta diretto dal maestro Massimo Mazza alle 15.30 con un laboratorio corale per bambini e adulti, alle 17.30 spettacolo alla Sala polifunzionale nel giardino di Villa Bernasconi, largo Mondelli, Salutiamo il nuovo anno con Elfo Ben e i suoi elfetti all’Igloo (largo Mondelli) alle 16 e alle 17.30. Infine il presepe olografico nella chiesa di Santa Maria delle Grazie dalle 10.30 alle 19.30 e Babbo Natale Express in largo Mondelli dalle 15 alle 19.