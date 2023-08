Chiesa in Valmalenco, la denuncia del geografo: "A Primolo si rischia un incidente grave"

Chiesa in Valmalenco (Sondrio), 16 agosto 2023 – Succede ogni giorno sulla strada che porta ai Dosselli, fino al tornante di Serleveggio. Non si può lasciare una strada così importante che porta a Primolo (frazione di Chiesa in Valmalenco, ndr ) con tratti a senso unico alternato che creano code e difficili manovre. Solo chi conosce la strada si ferma a uno slargo quando vede arrivare una macchina in senso contrario. Altrimenti sono guai". Così scrive Giancarlo Corbellini, geografo ed esploratore, sulla pagina social “Sei della Valmalenco se...“.

Allargare due curve cieche

“Basterebbe - aggiunge Corbellini che il 22 sera parlerà all’oratorio di Lanzada di ‘Dove le Montagne sono sacre’ - intervenire allargando due curve cieche con lavori di minimo impatto. Tutti gli anni segnalo l’inconveniente, ma non succede niente. Bisogna aspettare un incidente grave per intervenire?".

La sindaca: “Stiamo realizzando paravalanghe”

Abbiamo interpellato Renata Petrella, sindaca di Chiesa in Valmalenco, che spiega: "Ci sono lavori in corso. Stiamo realizzando un paravalanghe. Ci sono lavori in corso che vanno fatti, nell’ambito di un appalto da 5 milioni di euro. Non può essere smontato il cantiere, per essere rimontato fra dieci giorni. Se quest’estate c’è il senso unico alternato va rispettato: è istituito per realizzare i lavori per la sicurezza".

La strada per Chiareggio

Anche per chi trova da ridire per la strada che porta a Chiareggio, il primo cittadino frena le critiche, dati alla mano.

“Non possiamo fare un’autostrada fra i monti - afferma Petrella - ma questa arteria non è mai stata curata così come avvenuto negli ultimi anni. Negli ultimi tempi sono stati investiti 40mila euro all’anno per interventi, lo scorso anno addirittura 70mila euro. Abbiamo, ad esempio, demolito un masso pericoloso, sistemato al meglio un muro di contenimento e, ove possibile, allargato un pezzo di strada".

La viabilità e i parcheggi sono temi ricorrenti in estate in Valmalenco, “patria” di numerosi turisti e villeggianti delle seconde case, soprattutto originari delle province di Como e Milano.